Nowy trop ws. śmierci Pawła Adamowicza. Prokuratura szuka autora wpisu

Badająca zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza prokuratura szuka autora wpisu. "Ja cierpliwie czekam na informacje o śmierci, która będzie na pierwszej stronie każdej gazety..." – napisał internauta.

Na dwa tygodnie przed zabójstwem Pawła Adamowicza nieznany internauta mógł zasugerować, że dojdzie do zabójstwa. Wpis znalazł się pod artykułem o śmierci gangstera Artura W. "Ja cierpliwie czekam na informacje o śmierci, która będzie na pierwszej stronie każdej gazety.." - pisała na portalu trojmiasto.pl niezidentyfikowana osoba. Wpis pochodzi z 31 grudnia.

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", o zbadanie tego wątku poprosił prokuraturę prawnik rodziny Adamowiczów, Jerzy Glanc. Śledczy ustalili, do kogo należy komputer, z którego zamieszczono wpis. Jego właściciel nie przyznaje się jednak to tego, że to napisał.