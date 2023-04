Nowy trop w sprawie szczątków pod Bydgoszczą. "Słabe strony naszego działania"

- Źle się stało po Przewodowie, że do tej pory trwa milczenie i nie wiadomo tak naprawdę co było przyczyną tego zdarzenia. Czy zrobili to Ukraińcy, czy zrobili to Rosjanie? Nadal, jeżeli śledzimy media ukraińskie, w Ukrainie trwa przekonanie, że zrobili to Rosjanie. A jeżeli by zrobili to Rosjanie i nie było żadnej reakcji Polski i NATO, nie mówię o reakcji wojennej oczywiście, ale o reakcji dyplomatycznej, to też wyglądałoby to słabo - komentuje gen. Pacek. - Jeżeli by zrobili to Ukraińcy, był to oczywisty błąd i on oczywiście jest możliwy, musimy to przyjąć i zrozumieć, że taki błąd mógł się zdarzyć. Ale należy to jednoznacznie stwierdzić. To wszystko wygląda kiepsko z punktu widzenia narracji pomiędzy obywatelem, a władzą - podsumowuje gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.