Nowy prokurator krajowy podjął decyzję. Szefowie prokuratur powołani

Nowe powołania są następstwem decyzji prokuratora generalnego Adama Bodnara. W poniedziałek resort sprawiedliwości poinformował o odwołaniu z delegacji oraz z funkcji 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych. Wówczas m.in. z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i funkcji prokuratora regionalnego w Warszawie odwołano Jakuba Romelczyka. Z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie i z funkcji prokuratora okręgowego w Warszawie oraz zastępcy prokuratora okręgowego w Warszawie odwołani zostali Mariusz Dubowski i Agnieszka Bortkiewicz. Natomiast z delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawa-Praga i funkcji prokuratora okręgowego Warszawa-Praga odwołano Łukasza Osińskiego.