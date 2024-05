Nowy projekt PiS. Kaczyński wzywa do wpłacania pieniędzy

"Choć cele Stowarzyszenia są wzniosłe, to nie zostaną osiągnięte bez wsparcia finansowego, którego mogą mu Państwo udzielić" - czytamy. "Do każdego z Państwa, z którym mam zaszczyt współtworzyć polski obóz patriotyczny, zwracam się więc z gorącą prośba o wsparcie Stowarzyszenia Biało-Czerwonych. Sam wsparłem tę inicjatywę i zachęcam, by uczynili Państwo to samo!" - zakończył Kaczyński. Do listu dołączony był blankiet do wpłat na konto stowarzyszenia.