Nowy gatunek rekina – jest mniejszy od dłoni i świeci w ciemności

Naukowcy z Tulane University dokonali nowego odkrycia w wodach Zatoki Meksykańskiej. To American Pocket Shark (Amerykański Rekin Kieszonkowy – przyp.red.), mierzący 14 cm długości rekin.

Zabójczy płyn. Zwierzę wydziela płyn bioluminescencyjny, który wykorzystuje do przyciągnięcia swoich zdobyczy. Według CNN rekin wydziela świecący płyn z maleńkiej kieszonki w pobliżu przednich płetw. Uważa się, że pomaga przyciągnąć ofiarę, która zachęcona roztaczanym blaskiem, sama zbliża się do drapieżnika.

Bioluminescencja to zjawisko często spotykane na dnie oceanów . Według Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) szacuje się, że około 90 proc. zwierząt żyjących na otwartych wodach jest bioluminescencyjnych. Badania tych morskich stworzeń są jednak znikome.

Organizmy świecą. Robią to, by przyciągnąć partnera, ostrzegają napastnika, by trzymał się z daleka lub, w większości przypadków, zdobyć ofiarę.