Nowelizacja ustawy o IPN jeszcze nieopublikowana. Prokuratorzy już jednak szukają winnych

Dopiero co prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o IPN, a służby już działają. Prokuratury mają informować centralę o przypadkach przypisywania państwu lub narodowi polskiemu odpowiedzialności za Holokaust.

Nowelizacja ustawy o IPN zakłada kary - nawet do trzech lat więzienia - za przypisywanie państwu lub narodowi polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie na Żydach. Pozwy mogą składać zarówno poszkodowani, jaki i sama prokuratura. O czym obecnie przypomina między innymi Prokuratura Okręgowa w Świdnicy.

Robert Hernand, wiceprokurator generalny w wytycznych z lutego 2017 r. zobowiązał śledczych do "badania zjawiska i przystępowania do toczących się procesów". - Tak się składa, że to temat znów na czasie - powiedział w rozmowie z dziennikiem Arkadiusz Jaraszek z biura prasowego Prokuratury Krajowej.