Nowe pytania o AstraZeneca. Prof. Skirmuntt podkreśliła, że zakrzepów jest niewiele Marco Cavaleri, szef zespołu do spraw oceny szczepionek Europejskiej Agencji Leków (EMA) w rozmowie z włoskim "Il Messaggero" stwierdził, że w jego opinii występuje związek między podawaniem szczepionki AstraZeneki a przypadkami zakrzepów u osób, które ten preparat otrzymały. W środę komunikat na temat tej szczepionki ma wydać EMA. - Poczekałabym na konferencję prasową, bo ja też bym bardzo chciała poznać te wyniki. Ciężko mi teraz to oceniać - stwierdziła w programie "Newsroom" w WP Emilia Cecylia Skirmuntt, wirusolożka ewolucyjna z Uniwersytetu Oksfordzkiego. - Były stwierdzane przypadki zakrzepów, głównie u młodych kobiet, co też jest dosyć zaskakujące. Musimy pamiętać o tym, że produkty medyczne, wszystkie leki, mają jakieś skutki uboczne, czasem dość ciężkie. W przypadku niektórych leków są to zakrzepy, na przykład środki antykoncepcyjne są preparatami, które zwiększają ryzyko zakrzepów w bardzo wysokim stopniu. Zastanawiam się, czy szczepienia mogą się tu też przyczyniać, w przypadku, gdy kobiety przyjmują te leki. Musimy jednak poczekać, aż pojawią się oficjalne dane - dodała. - Przypadki tych zakrzepów są niezmiernie rzadkie. One mogą mieć związek ze szczepionką, ale jest ich o wiele mniej niż przypadków zakrzepów po zachorowaniu na COVID-19 - ocenił gość programu "Newsroom". - W Wielkiej Brytanii po zaszczepieniu 18 mln osób stwierdzono 22 przypadki zakrzepów. To jest bardzo niski odsetek. Jeżeli jakieś ryzyko może faktycznie istnieć wobec jakiejś grupy, mamy inne szczepionki, które tej grupie możemy podać - dodała Emilia Cecylia Skirmuntt. Transkrypcja: O 16:00 mamy usłyszeć - no za półtorej godziny. Europejska Agencja Leków ma coś powiedzieć o szczepionce AstraZeneca. My się nie raz, przyznaję, spotykaliśmy w tym miejscu i wypytywałem panią o tę szczepionkę produkcji brytyjsko-szwedzkiej. Mówiliśmy, powtarzamy, jest bezpieczna, nie ma się czego bać, absolutnie używamy, bierzemy co się da. No ale czytam wczoraj słowa pewnego włoskiego lekarza, który piastuje ważną funkcję w tej Europejskiej Agencji Leków, który mówi: widzimy pewien związek między zakrzepami krwi a szczepieniem AstraZeneca. Daleko jeszcze do końca tych badań, do wyjaśnienie natury tego związku, ale jakiś związek jest. No jak interpretować te słowa pana doktora? Znaczy ja bym poczekała mimo wszystko na tą konferencję prasową, bo ja też bym bardzo chciała poznać te wyniki. Ja tych wyników nie widziałam, więc ciężko mi tutaj w tej chwili oceniać. Ale jak najbardziej były stwierdzone przypadki tych rzadkich zakrzepów, tylko że one głównie były stwierdzane u młodych kobiet, co też jest dość zaskakujące. Musimy pamiętać, że wszystkie produkty medyczne, wszystkie leki mają jakieś skutki uboczne, czasem dość ciężkie. I również w przypadku niektórych leków są to zakrzepy - na przykład leki antykoncepcyjne są tutaj czymś, co zwiększa ryzyko zakrzepów w bardzo wysokim stopniu. Przyznam, że zastanawiam się czy szczepienia mogą tutaj się też przyczyniać w przypadku, kiedy kobiety właśnie też przyjmują te leki. Ale mówię, tutaj musimy poczekać aż pojawią się oficjalne dane. Musimy pamiętać, że przypadki tych zakrzepów są nadal niezwykle rzadkie. One mogą mieć związek ze szczepionką oczywiście - chociaż znowu, czekam tutaj na jakieś dane - ale jest ich znowu bardzo niewiele. Szczególnie w porównaniu z przypadkami zakrzepów po zachorowaniu na COVID. Rzetelną informację w tej sprawie jest po prostu efekt badań, prawda, na dużej grupie pacjentów. No bo to jest coś takiego, co wam, ekspertom, daje naukową, a więc twardą odpowiedź czy jest związek, czy nie ma. Tak, jak najbardziej. I na przykład tutaj w Wielkiej Brytanii po zaszczepieniu 18 milionów osób, to były 22 przypadki tych rzadkich zakrzepów. Więc znowu, to nie jest tak dużo, to jest bardzo niski odsetek. Jeżeli jakieś zagrożenie faktycznie może istnieć w przypadku jakiejkolwiek grupy, mamy inne szczepionki w tej chwili, które tej grupie można podać.