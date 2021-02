Nowe obostrzenia. Rząd niespodziewanie otwiera kasyna

W dokumencie czytamy, że kasyna będą mogły działać pod określonymi warunkami. Na teren obiektu może zostać wpuszczona jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Między gośćmi ma zostać też zachowany dystans społeczny. Co więcej dozwolone będzie spożywanie napojów.

Koronawirus. Adam Niedzielski: "Czeka nas pewien wzrost zakażeń"

- To oznacza, że czeka nas pewien wzrost zakażeń koronawirusem, pytanie - jak wielki. Sztuką jest utrzymanie go pod kontrolą, co staramy się cały czas robić - przekonywał Niedzielski w rozmowie z PAP.