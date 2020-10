Nowa szkoła, nowa jakość, nowy standard nie tylko dla uczniów. Burmistrz małego miasta zdradza swój sekret!

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie to szkoła z tradycjami, która w tym roku obchodzi 75-lecie swojej działalności. Nikt nie mógł wymarzyć sobie lepszego sposobu na świętowanie niż zupełna metamorfoza tego miejsca.

Obiekt XXI wieku

Obok szkoły została wzniesiona hala sportowa o powierzchni 1200 m2, na której niezależne lekcje WF-u mogą mieć aż trzy grupy równocześnie. Jest to również idealne miejsce do rozgrywania zawodów sportowych w koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej, piłce halowej oraz innych dyscyplinach. Zmagania uczniów będzie mogło obserwować do 300 osób na widowni.