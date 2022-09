Nowa sojuszniczka PiS? Bruksela szykuje się na duże napięcia

Skrajnie prawicowy rys Giorgi Meloni widać w jej napaściach na "ideologię dżender" i "lobby LGBT" w obronie "naturalnej rodziny" oraz "naszej całej tożsamości, która jest atakowana" nie tylko przez nowoczesność, lecz – to również ulubiony temat Orbana – jest zagrożona "zastąpieniem" przez kulturę nieeuropejską. W brukselskiej praktyce politycznej to zapowiada przede wszystkim ostre konflikty o – głównie muzułmańską – migrację, do których Brukselę przyzwyczaił już Matteo Salvini z Ligi w czasie kierowania włoskim MSW do 2019 roku. Najpewniej Włochy będą, wraz m.in. z Polską i Węgrami, stawać okoniem wobec planów pogłębienia eurointegracji poprzez ograniczenie wymogu jednomyślności, co promuje rząd Olafa Scholza.