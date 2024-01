Nowa nadzieja Kaczyńskiego. Kim jest Piotr Milowański?

Piotr Milowański, nowy sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, to 36-letni działacz partii, do 2018 r. był warszawskim radnym. Był zastępcą sekretarza generalnego Krzysztofa Sobolewskiego, a gdy ten podał się do dymisji po porażce w wyborach, zajął jego miejsce. Do niedawna nie wychodził z cienia, jednak teraz, jak mówi Gazecie.pl jeden z członków PiS, "jego akcje wystrzeliły w kosmos".