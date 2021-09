Nowa, lepsza praca? Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń

Jak wynika z badania "Barometr Polskiego Rynku Pracy", większość przedsiębiorców obawia się spowolnienia gospodarczego. Co czwarta firma planuje redukcję etatów. A to zwiększa motywację do zawodowego rozwoju pracowników. Stąd aż 44 proc. planuje zdobyć w tym roku nowe kompetencje.