Nowa funkcja od SentiOne pokazuje, co Polacy myślą o szczepionkach. 54 proc. dyskusji wokół AstraZeneci - Polacy boją się jej i coraz przychylniej patrzą na Sputnik V

Algorytmy SentiOne każdego dnia gromadzą ponad 40 mln wzmianek z domen publicznych z całego świata, takich jak media społecznościowe, fora, serwisy informacyjne czy blogi. Potrafią z wysoką dokładnością wskazać emocjonalne nacechowanie wypowiedzi internautów, co z kolei pozwala na analizę emocji wokół poszczególnych tematów.

Nowy raport Brand Awareness 2.0 pozwala spośród dostępnych w SentiOne funkcji samodzielnie dobrać zestaw informacji, jakie mają się w nim znaleźć, m.in. procent negatywnych i pozytywnych komentarzy na dany temat, źródła dyskusji i informacje demograficzne o ich uczestnikach czy listę najczęściej używanych hasztagów i słów kluczowych. Przy każdej informacji można podejrzeć listę przykładowych wzmianek Internautów, co pozwala zawczasu dostrzec ewentualne kryzysy wizerunkowe. Gotowy raport, którego wygenerowanie zajmuje tylko kilka minut, można uzupełnić o własne logo na okładce i pobrać w formacie pdf lub pptx. Jest też dostępna możliwość otrzymywania cyklicznych raportów bezpośrednio na maila, bez logowania się do aplikacji SentiOne.

"Głównym kierunkiem rozwoju aplikacji SentiOne Listen jest szybka i skuteczna analiza jak największej liczby wzmianek. Nie chcemy by nasi klienci musieli poświęcać czas na mozolne przeglądanie wszystkich wzmianek - nasze algorytmy robią to za nich. Raporty mogą być automatycznie generowane o każdej porze dnia i nocy, co pozwala nam skalować działania SentiOne na wielu rynkach, strefach czasowych i dla nieograniczonej liczby klientów" - mówi Martyna Gostomska, Product Owner w SentiOne.