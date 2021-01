Norwegia. Kolejne osuwisko w Ask. Ratownicy musieli przerwać akcję

Głośny huk, a potem odgłos syren alarmowych dobiegł we wtorek po południu z gigantycznego zapadliska, które niemal przedzieliło na pół miejscowość Ask w Norwegii. Przeszukujący teren ratownicy w pośpiechu opuścili miejsce akcji. W pobliżu miejsca, w którym byli, znów osunął się grunt.

Okazuje się, że nie było to pierwsze takie zdarzenie podczas akcji ratowniczej. W nocy z poniedziałku na wtorek dwukrotnie zapadła się ziemia na terenie, gdzie prowadzona jest akcja ratunkowa.

Tragedia w kopalni Zofiówka: nadzieja umiera ostatnia

Norwegia. Gigantyczne osuwisko w Ask. Rośnie liczba ofiar

Do tragedii w Ask, niewielkiej miejscowości znajdującej się w pobliżu Oslo, doszło w środę o poranku. W gigantycznym zapadlisku znalazło się wiele budynków. Stanowiły one część osiedla, które rozpoczęto tu wznosić zaledwie 15 lat temu.