Nogi, które nie zostały amputowane. Para z Niemiec wyłudziła ponad milion euro

Wyłudzone "na pilota" pieniądze małżeństwo Niemców wydało na własne przyjemności. Jak wynika z aktu oskarżenia, nabyli m.in. kilka samochodów i nieruchomości. Przed sądem nie zamierzali w żaden sposób odnosić się do stawianych im zarzutów ani składać wyjaśnień. Grozi im od 6 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności. Jak ocenia "Bild", otrzymają karę w zawieszeni, gdy przyznają się do wyłudzenia i pójdą na ugodę.