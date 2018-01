Nocne wizyty u prezes TK. "Przed apartamentowcem rząd limuzyn"

"Dziś po nocy chyba właśnie ona podejmuje kogoś ważnego, bo przed ww. apartamentowcem rząd limuzyn" – pisze na Facebooku o Julii Przyłębskiej internauta, przy okazji jej sąsiad. I dodaje, że miał pewne przejścia z funkcjonariuszami BOR.

Lechosław Kwiatkowski mieszka w sąsiedztwie prezes Trybunału Konstytucyjnego . W nocy z poniedziałku na wtorek był świadkiem odwiedzin Przyłębskiej przez, jak to określił, "VIP-a". Świadczą o tym ustawione pod budynkiem auta Biura Ochrony Rządu. "Szumi sześć silników, dyszy sześć wydechowych rur. Chwilę się czaję, by upewnić się, że właśnie przed momentem ich nie włączyli, bo VIP ma zaraz z apartamentowca wyjść" – relacjonuje.

Jak tłumaczy nam Kwiatkowski, nie miał okazji przekonać się, kim był ów VIP. Za to poznał BOR-owców i nie zalicza tego spotkania do udanych. "W samochodach smutni panowie. Proszę, by silniki na postoju pogasili, bo smog etc. Milczą. Rzucają mi pełne znaczeń spojrzenia" – czytamy w jego poście. Po kilkukrotnym powtórzeniu prośby i stwierdzeniu, że "nikt nie jest poza prawem", Kwiatkowski usłyszał ponoć: "Jak się panu nie podoba, to niech pan do organu zadzwoni".