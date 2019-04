Nipsey Hussle zastrzelony przed własnym sklepem w Los Angeles. Raper miał 33-lata. Osierocił dwójkę dzieci

Nipsey Hussle nie żyje. Informację o jego śmierci przekazał portal NBC News. Muzyk został zastrzelony przed swoim sklepem w Los Angeles. W grę wchodzą porachunki gangsterskie.

Nipsey Hussle zastrzelony

Raper Nipsey Hussle został ranny w strzelaninie, do której doszło w niedzielę około godziny 16:30, przed jego sklepem w Los Angeles. Nieznany sprawca otworzył ogień do stojących przed lokalem osób. Oprócz muzyka ranne zostały jeszcze dwie osoby.

Artysta był reanimowany na miejscu strzelaniny. Następnie przewieziono go do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się go uratować.