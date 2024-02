Niosą się słowa Sikorskiego o Putinie. Światowe media cytują szefa MSZ

Na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji w formacie Trójkąta Weimarskiego, Radosław Sikorski podkreślił, że Władimir Putin "wie, że zwiększa swoje szanse na sukces", jeśli uda mu się doprowadzić do rozłamu między Kijowem, Europą i USA. Dodał przy tym, że "krwawy dyktator" próbuje "kłamstwem i demagogią" zniewolić i podbić Ukrainę oraz rozbić Unię Europejską i Sojusz Północnoatlantycki. Jego słowa przytaczają zagraniczne media w tym niemiecki "Die Welt", duński serwis Dagens, brukselskie Politico czy The New Voice of Ukraine.