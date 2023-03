Nikaragua zrywa stosunki z Watykanem. W tle słowa papieża

W piątkowym wywiadzie dla INFOBAE, odnosząc się do sprawy biskupa Alvareza, papież wyraził "wątpliwość co do zrównoważenia osoby kierującej Nikaraguą". Potępił też "brutalne rządy" prezydenta Nikaragui Daniela Ortegi i jego małżonki, wiceprezydent Rosario Murillo, "przypominające dyktatury hitlerowskie i komunistyczne".