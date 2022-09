Niewygodny sekret polskiej królewny. Pod tajemnicą działała na rzecz Krzyżaków

Wygląda na to, że już w średniowieczu istnieli tajni agenci, pracujący na rzecz wroga. Cały artykuł przeczytasz na portalu Wielkahistoria.pl. Przykładem takiej "średniowiecznej agentki" była najdłużej żyjąca córka Kazimierza Wielkiego, Anna Kazimierzówna. Kobieta wychowywała się bez rodziców na węgierskim dworze Andegawenów. Jako nastolatka wyszła za mąż za hrabiego Celje, ten jednak zmarł, wskutek czego Anna wyjechała do Szwabii, zostawiając na Węgrzech swoją córkę Annę Cylejską. Obie damy nie utrzymywały ze sobą kontaktu, jednak wszystko się zmieniło, kiedy Anna Cylejska została drugą żoną Władysława Jagiełły. Matka zjawiła się na koronacji swojej córki, lecz potem znów słuch o niej zaginął. Niespodziewanie wraz z początkiem konfliktu polsko-krzyżackiego, Anna Kazimierzówna ponownie zawitała do Krakowa. Wówczas w tajemnicy działała na niekorzyść Królestwa Polskiego, próbując doprowadzić do rozpadu unii polsko-litewskiej, co skutkowałoby wielkim triumfem Krzyżaków. Z tego powodu dziś nazywana jest przez historyków tajną agentką Zakonu Krzyżackiego.