"Niewierny listonosz" aresztowany. Zamiast dostarczać przesyłki, magazynował je w garażu

Włoska policja mówi, że to największa sprawa tego typu w historii kraju.

Listonosz z okolic Vicenzy zgromadził w garażu 577 kilogramów przesyłek. Kiedy policjanci weszli do środka, zobaczyli niedostarczone listy, paczki i reklamy. Wśród przesyłek były wezwania do zapłacenia podatków, wiadomości z banków, a nawet książki telefoniczne.

56-letni mężczyzna nie dostarczał przesyłek od co najmniej ośmiu lat. Na stercie policjanci znaleźli ulotki z wyborów samorządowych w 2010 roku. Adresatami były osoby prywatne, ale również instytucje i firmy - informuje "Il Giornale" .

Zaczęło się od znalezienia na wysypisku śmieci 25 pudeł włoskiej poczty. W środku były przesyłki, które nigdy nie trafiły pod właściwy adres. Po nitce do kłębka policjanci trafili do garażu "niewiernego listonosza", jak ochrzciły go włoskie media.