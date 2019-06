Nietypowe spotkanie Trumpa z Kimem - w strefie zdemilitaryzowanej

Prezydent USA Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un spotkają się w niedzielę. Jak poinformował prezydent Korei Południowej Mun Dze In, na miejsce krótkiej rozmowy wybrano wieś Panmundżom.

Panmundżom to miejsce symboliczne. Leży na granicy dwóch Korei i pełni funkcję strefy zdemilitaryzowanej. W 1953 roku podpisano tam zawieszenie broni w wojnie koreańskiej.

Jak podkreśla Mun Dze In, wyrażenie chęci nawet krótkiej rozmowy przez liderów obu państw jest godne pochwały.

- Mam nadzieję, że prezydent Trump przejdzie do historii jako ten, który doprowadził do pokoju na Półwyspie Koreańskim - powiedział lider Korei Południowej.

Mun Dze In zaznaczał, że rozmowy Trumpa z Kimem są "kamieniem milowym" w procesie denuklearyzacji Korei Płn.

"Nie zapowiadałem rozmów z północnokoreańskim przywódcą, bo nie wiem, czy on teraz jest w swoim kraju. Jeśli jest, moglibyśmy spotkać się przez dwie minuty, to wszystko, co mogę zrobić" – napisał w sieci Trump. Lider USA podkreślił też, że jego relacje z Kimem są "bardzo dobre".