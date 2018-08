Nieprawdopodobne. Trup przez kilka godzin na podwórku, bo nie miał kto stwierdzić zgonu

Podwórko, centrum miasta. Rodzina i gapie przez kilka godzin patrzą na ciało mężczyzny. Najpierw w pozycji wiszącej, potem ułożone na ziemi. Ale cały czas w tym samym miejscu. Powód? Szukanie lekarza, który stwierdzi zgon. Pogotowie nie chciało przyjechać, a policja bezradna.

Wszystko działo się we wtorek rano przy ulicy Matejki w Zielonej Górze. O 6:30 na miejscu zjawiła się policja, chwilę wcześniej strażacy. To oni zdjęli wiszące ciało i ułożyli na ziemi i przykryli folią. Rola funkcjonariuszy policji ograniczała się do ściągnięcia lekarza i "pilnowania" zwłok.

Ta absurdalna sytuacja to nic nowego. Jak mówi nam bowiem Stanisławska, to nie pierwszy raz, kiedy kilka godzin trzeba czekać na lekarza, który stwierdzi zgon.

Ten przypadek, jak dodaje, jest jednak wyjątkowo drastyczny, bo wydarzył się nie w mieszkaniu, ale w miejscu publicznym. - To było w centrum miasta, zebrali się ludzie, dlatego było to tak bulwersujące. Było zamieszanie, rodzina miała pretensje - dodaje.

Jest jednak winny całej sytuacji - przepisy, które wymagają zmiany. - Niektóre gminy czy samorządy w Polsce decydują się na to, by mieć lekarza, którego zadaniem byłoby właśnie szybkie orzekanie zgonu. Płacą takiemu koronerowi za to dodatkowo. My w Zielonej Górze takiej możliwości nie mamy - mówi Stanisławska.