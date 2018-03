Niepowtarzalna okazja przyciągnęła tysiące turystów. Zobacz, jak runął lodowiec

Spektakularny widok oczarował ludzi, którzy przyjechali do Parku Narodowego Los Glaciares na południu Argentyny. To, co zobaczyli, zapamiętają na całe życie.

Zawalił się łuk o szerokości 250 metrów i wysokości 70 metrów. Widowisko reżyserowane przez naturę oglądało koło czterech tysięcy turystów zgromadzonych opodal lodowca Perito Moreno.

Podobne zjawisko w prowincji Santa Cruz można obserwować co 4-5 lat. Lodowiec "buduje most" nad częścią jeziora Argentino do momentu, kiedy konstrukcja osiąga punkt krytyczny i spektakularnie zawala się.

Ludzie obserwujący patagoński lodowiec, byli zachwyceni. Rozległy się nawet oklaski. W sieci pojawiły się zapisy wideo zjawiska.

Perito Moreno jest jednym z nielicznych lodowców na świecie, które rosną. Stanowi trzeci pod względem wielkości rezerwuar wodny pitnej na świecie.

Park narodowy Los Glaciares odwiedza co roku około 700 tysięcy turystów. Jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.