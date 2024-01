Niepokojące wieści o zdrowiu papieża

Podczas jednej z piątkowych audiencji, Papież Franciszek wyznał, że zmaga się z "zapaleniem oskrzeli", które utrudnia mu mówienie. 87-letni przywódca Kościoła katolickiego doświadczył poważnego zapalenia dróg oddechowych na przełomie listopada i grudnia, co zmusiło go do odwołania planowanej podróży na konferencję klimatyczną w Dubaju.