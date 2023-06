Niepokojąca sugestia niemieckiej polityk

Zdarzało się już wcześniej

To nie pierwszy raz, gdy polityk prawicowej partii niemieckiej AfD uderza w kraj nad Wisłą. Przykładowo, jeden z liderów ugrupowania - Alexander Gauland - zasugerował przed dwoma laty, że pakt Ribbentrop-Mołotow był "słuszną decyzją Stalina", do zawarcia którego zmusiła go przedwojenna polityka Polski. Zdaniem Gaulanda Polska była "czynnikiem, który w tamtym czasie destabilizował europejski ład w okresie międzywojennym".