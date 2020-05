Nieoficjalnie: p.o. I prezesa SN Kamil Zaradkiewicz zwołał zebranie dyrektorów Sądu Najwyższego

- To jest nieważna nominacja, bo to jest na chwilę, dla przeprowadzenia wyborów - tak decyzję o powierzeniu obowiązków I prezesa SN Zaradkiewiczowi skomentowała ustępująca I prezes, Małgorzata Gersdorf .

Dodał, że obecnie powinno odbyć się Zgromadzenie Ogólne sędziów SN, które następnie przedstawi prezydentowi pięciu kandydatów na I Prezesa SN. - Te kompetencje związane ze zwołaniem i przeprowadzeniem Zgromadzenia Ogólnego SN to są kompetencje, które są powierzone bezpośrednio panu sędziemu Zaradkiewiczowi - wyjaśnił prezydencki minister.

Tzw. komisarz SN zaapelował też do sędziów o "powstrzymywanie się od działań, w tym od wypowiedzi publicznych, które mogłyby osłabiać zaufanie do niezależnego sądownictwa". Sędziów Sądu Najwyższego wezwał do zaniechania aktywności publicznej, zwłaszcza medialnej. Jego zdaniem pogłębia ona podziały i utrwala negatywny wizerunek wymiaru sprawiedliwości.