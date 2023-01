Nieoczekiwany sojusznik Rosji. Zacieśniają "już kwitnące stosunki"

Do tej pory władze RPA podkreślały swoją neutralność ws. konftliktu zbrojnego w Ukrainie. - Jest to dowód na to, że nie jesteśmy neutralni, ale stronniczy. Może to zrazić do nas innych ważnych partnerów handlowych, a w tym m.in. tych z Zachodu - skomentował Kobus Marais, minister obrony w gabinecie cieni partii Alians Demokratyczny cytowany przez agencję Bloomberg. Zdaniem Maraisa, manewry "leżą w najlepszym interesie Rosji" i jest to powód do "wstydu". Rząd RPA oficjalnie nie potępił brutalnej rosyjskiej inwazji w Ukrainę, zezwolił rosyjskim okrętom, na które nałożone są sankcje, na cumowanie w państwowych portach - decyzje zwiększyły napięcia w stosunkach kraju z sojusznikami Kijowa, a w tym m.in. z USA, Wielką Brytanią i państwami należącymi do Unii Europejskiej.