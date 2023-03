Niemieckie media: Morawiecki w Heidelbergu przemawiał "ze świadomością wyższości moralnej"

Reforma sądownictwa i reparacje

Morawiecki podczas wykładu odniósł się też do polskich żądań ws. reparacji wojennych. "Berlińskich polityków zapewne to zirytuje", ponieważ "miliardowe odszkodowania za zbrodnie popełnione przez Niemców w Polsce w czasie II wojny światowej to sprawa dwustronna, a nie europejska" - wskazuje "Die Welt". Z kolei "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zauważa, że premier nie powiedział "nic konkretnego", ale zaznaczył, że "całkowite pojednanie między sprawcą a ofiarą jest możliwe tylko wtedy, gdy sprawca przekaże odszkodowanie."