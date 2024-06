Niemiecka ekspertka do spraw obrony bije na alarm. "Aktywować rezerwistów"

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu, wzywa do bezzwłocznego powołania do zasobów armii 900 tysięcy rezerwistów. - Putin szkoli swój naród do wojny i nastawia go przeciwko Zachodowi. Dlatego musimy stać się zdolni do obrony tak szybko, jak to możliwe - uzasadnia polityczka.