Niemcy zamykają drogę. "Gruzja i Mołdawia bezpieczne"

Z danych wynika, że od stycznia do lipca tego roku wnioski o udzielenie azylu złożyło "zaledwie" 6612 Gruzinów, co stanowi 3,5 proc. wszystkich przyjętych w tym okresie wniosków, a także 1910 Mołdawian (1 proc.). W opozycji do tego odsetek odrzuconych jest wysoki, co wskazuje, że deportowani nie muszą obawiać się prześladowań politycznych. - Więcej niż co dziesiąty odrzucony wniosek o azyl pochodzi z tych dwóch krajów - stwierdziła Faeser.