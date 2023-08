Niemcy zachwyceni Polakiem. Wyciągnął potwora z Odry

Niemcy zachwyceni wyczynem Polaka

O wędkarzach ze Szczecina rozpisują się niemieckie media. Dla Michała to kolejny mały sukces. - To dobrze, że piszą. Może to zwróci uwagę na Odrę - mówi wędkarz, który jeszcze rok temu po katastrofie ekologicznej na Odrze wyciągał z rzeki martwe ryby. - Sum, którego złowiliśmy, liczy mniej więcej 30-40 lat. To oznacza, że przetrwał katastrofę. Dla mnie to największy sukces - dodaje w rozmowie z Wirtualną Polską.