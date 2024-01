Niemcy poruszeni. Wyciekł tajny plan deportacji milionów ludzi. AfD zaprzecza

Jednak według Correctiv, politycy mieli zastanawiać się, jak sprawić, by życie w Niemczech stało się "nieatrakcyjne dla tej klienteli". Posłanka AfD do Bundestagu Gerrit Huy miała podobno w Poczdamie mówić, że do wyznaczonego celu dążyła od dawna i że wstępując do partii, "przyniosła ze sobą koncepcję reemigracji".