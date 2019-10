Niemcy ostrzegają przed powtórką chaosu migracyjnego, który w 2015 r. zaskoczył nieprzygotowaną Unię Europejską. Grecja i Cypr biją na alarm z powodu rosnącego napływu migrantów z Turcji.

We wtorek w Luksemburgu odbywa się unijna narada w sprawie migracji. Ministrowie z krajów UE dyskutują w momencie, kiedy Grecja znów stała się główną bramą do Europy dla osób uciekających przed wojnami i ubóstwem na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. Według danych ONZ, tylko w tym roku drogą morską dotarło do Europy ponad 45 tys. osób.