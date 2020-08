Niemcy. Aleksiej Nawalny w szpitalu. Badania wskazują na otrucie

Aleksiej Nawalny otruty? Transport Rosjanina do Niemiec

Aleksiej Nawalny trafił do szpitala w po tym, jak jego stan zdrowia uległ nagłemu załamaniu. Sytuacja miała miejsce w samolocie z Tomska do Moskwy. Piloci zdecydowali się przerwać lot i wylądować na lotnisku w Omsku, skąd przewieziono Nawalnego do szpitala. Mężczyzna został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, a w sobotę przewieziony samolotem medycznym do berlińskiego szpitala Charite.