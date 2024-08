Ok, rozumiem

Generał-major Apti Alaudinow, zastępca szefa głównego dyrekcji wojskowo-politycznej rosyjskiego Ministerstwa Obrony, zaprezentował nowy poziom rosyjskiej propagandy. Oświadczył, że żołnierze, którzy zginęli podczas ofensywy ukraińskich sił w obwodzie kurskim, pójdą do nieba, ponieważ bronili swojej ojczyzny.

"Nikt, komu nie jest przeznaczona śmierć, nie umrze. A jeśli umrzesz, broniąc swojej ojczyzny, swojej wiary w Boga, pójdziesz do raju. A co może być lepszego dla człowieka niż raj na drodze Wszechmogącego? Nic!" - powiedział Alaudinow w wiadomości wideo skierowanej m.in. do rodziców poborowych, którzy nie chcą, aby ich synowie walczyli w obwodzie kurskim.

"Zbawienie" za śmierć za Rosję. Czeczeński dowódca prezentuje nowy poziom rosyjskiej propagandy

Dowódca stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin obiecał, że osoby powołane do wojska nie wezmą udziału w wojnie, ale dziś kraj został zaatakowany przez "wroga" i wszyscy powinni "stanąć w szeregu". Zwrócił się do rodziców pełnoletnich dzieci. Pytał, co jest najlepszym wyjściem, jeśli wróg znajduje się na "naszym terytorium".

Alaudinow stwierdził również, że siły specjalne Achmat mają bardzo wysoki odsetek bojowników w wieku 18-20 lat. "I to są bohaterowie, z których jestem dumny. Walczą jak mężczyźni. Nie powinniśmy robić dzieci z 18-letnich poborowych" — ogłasza.

Siły Kremla próbują odeprzeć ukraińską ofensywę w Kursku i desperacko potrzebują rąk do walki. Po raz pierwszy od inwazji na Ukrainę pojawiła się w rosyjskim społeczeństwie znacząca fala niezadowolenia, co wywołuje społeczne niezadowolenie. Pojawiły się głosy matek rosyjskich żołnierzy.

Wcześniej matki poborowych apelowały do Putina o wycofanie ich synów z obwodu kurskiego. Jak podał serwis Wierstka, wszyscy ewakuowani z regionu przygranicznego żołnierze są zmuszani do podpisywania umów z rosyjskim ministerstwem obrony, aby mogli zostać wysłani na linię frontu.

Generał w nagraniu wideo - opublikowanym na jego kanale na Telegramie - ogłasza, że w obwodzie kurskim sytuacja "się stabilizuje", między innymi rzekomo zniszczono "dużo piechoty" ukraińskiej. Tymczasem, zdaniem ekspertów po inwazji sił Ukrainy w regionie nadal przebywa mniej żołnierzy rosyjskich niż ukraińskich.

W międzyczasie aktywizował się rosyjski projekt opozycyjny, który powstał po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. "Idźcie lasem" pomaga Rosjanom uniknąć przymusowego poboru do armii i wysłania na front. W rozmowie z "Financial Times" Iwan Czuwiłajew, rzecznik projektu, powiedział, że organizacja jest zasypywana prośbami o pomoc.