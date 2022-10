Nie żyje 3,5-miesięczne dziecko. "To mógł być nieszczęśliwy wypadek"

Zdaniem śledczych, na tę chwilę, nic nie wskazuje by ktoś przyczynił się do śmierci dziecka. "Mogło dojść do nieszczęśliwego zdarzenia" - przekazała policja. Prokuratura zapowiedziała przeprowadzenie sekcji zwłok, która ma wyjaśnić przyczynę śmierci niemowlęcia.