Nie żyje 27-latka. 4-letnie dziecko znalazło ją w łazience

Mieszkanka Zabrza nieprzytomna leżała w wannie. Jej 4-letnie dziecko znalazło kobietę i powiadomiło sąsiadów.



Strażacy, którzy przybyli na miejsce stwierdzili duże stężenie czadu. To właśnie zatrucie tlenkiem węgla jest podawane jako prawdopodobna przyczyna śmierci 27-latki. Zarządzono jednak przeprowadzenie sekcji zwłok, by dokładnie wyjaśnić co spowodowało tragedię.