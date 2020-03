Nie taki fajny #LOTDoDomu. Nasza relacja z pokładu feralnego lotu z Sydney

Wcześniejszy odlot, pasażerowie pozostawieni na lotnisku (żeby zrobić miejsce dla drugiej załogi LOT-u), a ci, który zostali zabrani, traktowani opryskliwie i bez szacunku. Dziennikarz WP Klaudiusz Michalec był jedną z osób ewakuowanych z Australii przez samolot LOT – przeczytajcie, jak wyglądał ten "historyczny lot do domu" oczami pasażera.

Sydney, Australia. Sobota, godzina 19:30. Wraz z trójką przyjaciół jestem w drodze na lotnisko. O 23:55 w ramach akcji #LOTdoDomu ma wystartować lot do Warszawy. Historyczny, ratunkowy, jak od wielu dni z dumą podkreślają rządzący. Mijamy kolejne dzielnice. Taksówkarz pyta o terminal. Sprawdzam w komórce.

Na stronie lotniska znajduję informacje: terminal pierwszy, godzina odlotu... 22:55. Godzinę wcześniej? Myślę: niemożliwe, przecież LOT twierdzi, że nic się nie zmieniło. Sprawdzam drugi raz – 22:55. To musi być pomyłka. Nie chce mi się wierzyć, że narodowy przewoźnik nie raczył poinformować swoich pasażerów o zmianie godziny odlotu. Ale szybko się okazuje, że to, co wydawało mi się niemożliwe, staje się faktem.

Faktem, który z każdą kolejną godziną ten historyczny lot zamieni w hucpę z kiepską organizacją.

"Dział prawny skontaktuje się z panem"

Na platformie WP #dziejesię pojawia się informacja od jednego z czytelników, że nie wszyscy Polacy weszli na pokład. Powód? Podobno LOT na rejs ratunkowy sprzedał więcej biletów niż jest miejsc w samolocie. Efekt? Część osób odesłanych zostaje z kwitkiem. Na lotnisku dowiadują się, że przyjechali za późno, a w związku z tym – mimo, że mają bilety – nie wsiądą do samolotu.

Ja na pokład zostałem wpuszczony. I dobrze wiedziałem, że nie będzie to standardowy lot. Po pierwsze – miał trwać 23 godziny, po drugie – został specjalnie zorganizowany, aby (słowo-klucz) uratować Polaków, którzy podczas epidemii koronawirusa utknęli dosłownie na drugim końcu świata. Ale którzy za ten "ratunek" zapłacili z własnej kieszeni.

Dostosowałem się więc do zasad tam panujących, grzecznie siedziałem przez cały ten czas na swoim miejscu, nie chodziłem po pokładzie. Ale nagrywałem. Co? Wszystko, co ciekawe: ludzi w maseczkach, siebie i załogę, ubraną od stóp do głów w fartuchy ochronne, specjalne okulary i maseczki. I słynne kanapki, które są rozdawane na pokładzie, a których wygląd szybko podbił Internet.

Nagrywałem, żeby móc pokazać innym, jak wygląda taki lot do Polski. Aby mieli wyobrażenie, z czym to się je. Niestety, to nie spodobało się załodze, która – gdy zobaczyła, że trzymam w ręku telefon – upomniała mnie, żeby nie nagrywać.

- Jeśli będzie pan nadal publikował to, co pan nagrał, dział prawny firmy skontaktuje się z panem i będą podjęte odpowiednie działania – słyszę od załogi.

Steward, który ze mną rozmawiał w sposób wyjątkowo opryskliwy, najwidoczniej był przestraszony, że na nagraniu pokażę więcej niż LOT by sobie tego życzył (W końcu jest pełen sukces! A co! LOT w Sydney – klękajcie narody!). Podczas moich spokojnych wyjaśnień nagle odwrócił się na pięcie i nie dał mi dokończyć zdania.

"I po co było robić aferę?"

Jak na złość nagrywać było co, bo rejs z Sydney do Warszawy okazał się porażką LOT-u. Na każdym froncie. Bo jak skomentować fakt, że dwójkę małych, czteroletnich dzieci usadzono z dala od swoich rodziców? Gdy matka poszła do załogi, by coś z tym zrobili, usłyszała, że musi z tym problemem poradzić sama. Poradziła, to prawda.

Ale to nie koniec żenujących historii. Tu warto przytoczyć sytuację z dwiema starszymi paniami. Jedna była opiekunką drugiej. Rozdzielono je na pokładzie, mimo że powinny siedzieć razem. Podczas lotu ta, która była asystentką drugiej kobiety, próbowała odnaleźć swoją podopieczną. Gdy nie mogła tego zrobić, zwróciła się o pomoc do załogi.

– Proszę siadać! To nie czas na poszukiwania – usłyszała od jednej ze stewardess. Dopiero gdy starsza pani uniosła głos, jej prośbę potraktowano poważnie. Choć to „poważnie” powinno być wzięte w cudzysłów, bo akcja poszukiwawcza pasażerki na pokładzie samolotu trwała dobre pół godziny i skończyła się dopiero wtedy, gdy opiekunka zaproponowała, aby może wywołać poszukiwaną przez nagłośnienie. Zaangażowanie załogi? Poziom zero.

Poszukiwana starsza pani ostatecznie się odnalazła, ale to nie był koniec tego incydentu. Po całym zdarzeniu szefowa pokładu ze złością rzuciła: "I po co było robić taką aferę?!”. A jedna ze stewardess na cały głos zaczęła narzekać innemu pasażerowi, że tacy właśnie ludzie są najgorsi i często musi znosić podobne sytuacje.

"Panują zasady: bez zasad"

Podczas międzylądowania w Singapurze na pokład samolotu weszła tamtejsza pracownica LOT-u, która płynną angielszczyzną oznajmiła mi, że słyszała, że w drodze coś nagrywałem. Poprosiła, bym pokazał jej nagrania, które musi ocenzurować. Pokazałem. Nic złego nie znalazła, zatem podziękowała mi grzecznie i życzyła miłej podróży.

I tu może i powinienem skończyć, ale jeszcze przez chwilę stanę w obronie nieszczęsnej załogi.

Gdy rozmawia się z przyjaciółmi, słychać głosy, że stewardessy i stewardzi nie chcą latać samolotami w ramach programu #LOTdoDomu. Dlaczego? Bo martwią się o swoje zdrowie, o zarażenie koronawirusem. Podobno często są do tego zmuszani, by polecieć na pokładzie takiego samolotu, bo boją się o swoją pracę.

Jeden ze znajomych stewardów napisał mi, że cała akcja z powrotami jest abstrakcją, także dla personelu. "Panują zasady: bez zasad” – dodaje w wiadomości do mnie. Nie zgodzę się – zasady jakieś są. Jakieś. Załoga na przykład używa maseczek, okularów czy fartuchów. Problem w tym, że i tak te maseczki lądują co jakiś czas na ich głowie czy brodzie i nie chronią już nikogo przed niczym.

P.S. Załogo LOT-u, żeby nie było wątpliwości: podziwiam was, że ratujecie nas, Polaków, z odległych krajów świata. Pamiętajcie jednak, że nie robicie ludziom łaski, a wykonujecie swoją pracę. To wy jesteście dla pasażerów – a nie odwrotnie. Nawet jeśli #LOTdoDomu to farsa, a wy jesteście ofiarami tego systemu, pasażerowie za te bilety w dużej części zapłacili, a zatem chcieliby być traktowani poważnie. A nie jak bydło.

LOT odpowiada na zarzuty

Przed publikacją artykułu poprosiliśmy Michała Czernickiego, rzecznika LOT-u, o ustosunkowanie się do relacji naszego dziennikarza.

- Podczas planowania i sprzedaży biletów na rejsy korzystamy z różnych systemów rezerwacyjnych, które nie zawsze są kompatybilne. W przypadku portów, z których organizujemy regularne rejsy dbamy, aby w momencie check-in bilety przydzielane były zgodnie z preferencjami pasażerów, czyli np. dzieci siedziały razem z rodzicami - zapewnia Michał Czernicki.

Rzecznik podkreśla jednak, że w przypadku rejsów specjalnych, których organizacja zajmuje zaledwie od kilkudziesięciu godzin do kilku dni, firma nie zawsze jest w stanie wyłapać takie rozbieżności. - Wtedy załoga pokładowa po zakończeniu boardingu przejmuje na siebie koordynację spraw takich jak rozkład miejsc na pokładzie samolotu - podkreśla rzecznik.

A co z pasażerami, którzy musieli pozostać na lotnisku?

- Na rejsach specjalnych organizowanych w ramach operacji #LOTdoDomu z założenia nie ma overbookingu. Nie było go także na rejsie z Sydney do Warszawy - zapewnia rzecznik LOT-u.

Okazuje się jednak, że wystąpił tzw. overbooking operacyjny. W Sydney na samolot z Warszawy czekała druga załoga, która zmieniła pilotów i stewardesy, którzy dopiero co przylecieli. Ale "stara" załoga została na pokładzie - i wracała w charakterze zwykłych pasażerów.

- Jest to operacja konieczna, aby na tak długiej trasie zapewnić pasażerom bezpieczeństwo i odpowiednią obsługę przy ograniczonym czasie pracy załogi - usprawiedliwia Michał Czernicki. - Ośmiu osobom, które nie skorzystały z pierwszego lotu na trasie Sydney-Warszawa, zaproponowaliśmy zmianę biletów na następny rejs organizowany w dniu 1 kwietnia.

