Nie padło ani słowo. Niebywała manipulacja w "Wiadomościach"

Przekonywał, że politycy opozycji wychodzili z założenia, że "Lis to Lis, jemu wolno". - Kiedy my mówimy, że nie wolno, to jest wielkie święte oburzenie, że używamy do tego chociażby tych obrazków z Auschwitz-Birkenau, bo do tego prowadziło również to, co stało się przed II wojną światową, do tego doprowadziło państwo niemieckie, Niemcy, którzy się pogubili w tym wszystkim, właśnie przez brutalizację tego wszystkiego i używania języka agresji - mówił Czarnek.