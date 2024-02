"Nie ma na to naszej zgody". Skarga Grabarczyka na prezydent Łodzi

Dodatkowo, Grabarczyk podkreślił, że prezydent Łodzi nie ma prawa do wykorzystywania swojej pozycji politycznej i podległej jej administracji finansowanej z pieniędzy podatników, także tych którzy na nią nie głosują, do tego, by na starcie kampanii być już przed wszystkimi innymi kandydatami. - Nie ma na to naszej zgody i liczę, że Krajowe Biuro Wyborcze zajmie się tą sprawą – podkreślił.