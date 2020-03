Nie korzystasz z porównywarki OC? Jesteś w mniejszości!

Jeszcze kilka lat temu poszukiwanie najtańszego OC zajmowało mnóstwo czasu. Konieczne było przeszukanie stron internetowych różnych towarzystw ubezpieczeniowych, kontaktowanie się z agentami, a nawet osobiste odwiedzenie placówki. Wszystko to nie gwarantowało jednak, że znalezione przez Ciebie ubezpieczenie rzeczywiście było najtańsze na rynku. Być może, dokonując zakupu w innej firmie, mógłbyś sporo zaoszczędzić. Na szczęście dzisiaj kierowcy mają do dyspozycji nowoczesne narzędzie, jakim jest porównywarka OC. I chętnie z niego korzystają, bo daje ono gwarancję, że Twoje OC rzeczywiście jest najtańsze na rynku.

Porównywarki OC stały się w ostatnich latach bardzo popularne. Nic dziwnego – to wręcz idealna alternatywa dla sposobu, w jaki wyglądały poszukiwania ubezpieczenia jeszcze jakiś czas temu. Czasochłonne telefony do agentów ubezpieczeniowych, spotkania w placówkach, przeszukiwanie stron internetowych i wypełnianie skomplikowanych formularzy… Wszystko to sprawiało, że wielu kierowców zadowalało się "„pierwszym lepszym" ubezpieczeniem, nie zważając na to, że często przepłacają.