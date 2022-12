"Naval Interaction-2022". Rosja i Chiny rozpoczynają manewry

Jak podało rosyjskie ministerstwo obrony, ćwiczenia potrwają od 21 do 27 grudnia. "Planowane jest prowadzenie wspólnego ostrzału rakietowego i artyleryjskiego do celów powietrznych, ostrzału artyleryjskiego do celów morskich, a także przećwiczenie wspólnych działań przeciw okrętom podwodnym z praktycznym użyciem broni" - czytamy w komunikacie.