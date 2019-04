Nauczyciele wznawiają rozmowy z rządem. Michał Dworczyk: mamy gotowe porozumienie, które podpisała "S"

Na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego w czwartek odbędzie się kolejne spotkanie związkowców z przedstawicielami władz. Czy uda się zakończyć trwający od ponad tygodnia strajk? Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk nie pozostawia złudzeń w tej sprawie.

- My jesteśmy gotowi do rozmów, pytanie z czym przyjdzie strona rządowa. Jeżeli przyjdzie ponownie z porozumieniem w wersji solidarnościowej, trudno będzie o jakiekolwiek porozumienie - stwierdził Sławomir Broniarz - Nie ma jakichkolwiek szans na to, byśmy podpisali ten dokument - dodał.

Szef ZNP stwierdził, że z jego informacji wynika, że w około 60-70 proc. szkół może być problem z przeprowadzeniem matur. - Ta informacja jest informacją płynną. Wbrew temu, co mówi pani minister Zalewska, narasta determinacja nauczycieli dotycząca tego, żeby nie klasyfikować młodzieży. Tylko to nie jest wina tych nauczycieli, to pytanie do rządu, co rząd robił od 10 stycznia, bo wtedy wiedział o proteście - stwierdził szef ZNP.