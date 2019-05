Nauczyciele czekają na rekompensaty. Za strajk potrącili im z pensji, zabrali dodatki. "Władze nie robią nic"

Nauczyciele po strajku zostali z dziurą w domowym budżecie. Część z nich nie spodziewała się, że otrzyma tak niskie wynagrodzenie. Niektórym potrącono, jak twierdzą, o wiele za dużo. - Liczę każdą złotówkę - wyznaje Wirtualnej Polsce nauczycielka.

Strajkujący nauczyciele skarżą się, że przez protest otrzymali bardzo niskie pensje. Lider ZNP Sławomir Broniarz mówił o "ogromnej wyrwie w budżetach" pedagogów. Chce, by samorządy przyspieszyły podnoszenie wynagrodzeń.

- Trwa walka o rekompensaty dla nauczycieli biorących udział w strajku - przyznał podczas konferencji prasowej lider strajku i szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. - Niestety wiele samorządów terytorialnych odnosi się do tego zupełnie inaczej niż padało w zapowiedziach. To jest rzecz, która powoduje narastanie emocji - zaznaczył.

- Dostałam 1263 zł. Za wynajem mieszkania płacę 1200 zł. Zostaje mi 63 zł - wyznaje pani Mirka, nauczycielka z Łodzi. - Miałam odłożone pieniądze, 1500 zł. Inaczej bym sobie nie poradziła. Pewnie i tak będę zmuszona pożyczyć, bo sama wychowuję syna. Mieszkanie też wynajmuję, bo zarabiam za mało, by otrzymać kredyt - dodaje.

Pani Mirka mówi, że liczy każdą złotówkę. - Zastanawiam się, czy wystarczy na jedzenie. Bilety miesięczne, PZU, telefon, korepetycje syna. Jest trudno. Nie ma szans na to, żeby gdziekolwiek wyjść, o lekarzu, dentyście nie wspomnę - zdradza.

I dodaje: - W LO możemy "odpracować", prowadząc dodatkowe zajęcia. To by były nadgodziny płacone z potrąconych pieniędzy. W Szkole Podstawowej dyrekcja próbuje coś zrobić, ale nie bardzo wiem, co. Przestałam się tym przejmować. Myślę o odejściu z zawodu - podsumowuje pani Aleksandra.