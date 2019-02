Nauczyciel współżył z o 40 lat młodszą uczennicą. "Mieszkańcy starają się to jakoś tłumaczyć"

Trzy lata więzienia - taki wyrok usłyszał nauczyciel z Wyrzyska, który uprawiał seks z o 40 lat młodszą od siebie uczennicą. Jak ustaliła Wirtualna Polska, mężczyzna zaakceptował decyzję sądu i najprawdopodobniej nie będzie się od niej odwoływał. Mieszkańcy komentują: - Zakochali się.

A prawdopodobnie tego nie zrobi. Tak twierdzi mieszkaniec Wyrzyska [nazwisko do wiadomości redakcji], który w rozmowie z WP powiedział, że Jacek O. "zaakceptował wyrok, choć na samym początku się wypierał, a później chciał mniejszej kary". Co więcej, jak usłyszeliśmy w sądzie, "jeśli ktoś dobrowolnie poddaje się karze, możliwości odwołania się są ograniczone".

"Zakochali się"

Jaki jest skazany? - To normalny człowiek, fajny nauczyciel, szanowany i lubiany przez uczniów - mówi WP jeden z mieszkańców Wyrzyska. Jak podkreśla, zasadniczą kwestią jest to, że nauczyciel współżył z uczennicą, jednak ci, którzy znają Jacka O. "starają się to jakoś tłumaczyć". - Tym bardziej, że dziewczyna sama mówi, że jej nie zmuszał do niczego. Zakochali się - mówi mieszkaniec Wyrzysk.