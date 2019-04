Natalia Filewa nie żyje. Była jedną z najbogatszych Rosjanek

Zmarła jedna z najbogatszych Rosjanek Natalia Filewa. Niedaleko małego lotniska w Egelsbach na południe od Frankfurtu nad Menem doszło do tragedii. Rozbił się samolot z trzeba osobami na pokładzie. Nikt nie przeżył.

Wiadomo, że samolot był niewielki, sześcioosobowy i podróżowały nim trzy osoby, w tym pilot. Maszyna wystartowała w niedzielę po południu z Cannes we Francji i miała wylądować na małym lotnisku w Egelsbach na południe od Frankfurtu nad Menem. Tak się jednak nie stało. Podczas schodzenia do lądowania, samolot spadł na pole pod miejscowością Erzhausen i zapłonął.

Natalia Filewa to jedna z najbogatszych Rosjanek

Majątek Filewej szacowano na 600 mln dolarów. Była współwłaścicielką drugich co do wielkości rosyjskich linii lotniczych S7. Firma w komunikacie złożyła kondolencje rodzinie i przyjaciołom Rosjanki. "Jako dobra liderka i ciepła osoba na zawsze pozostanie w pamięci pracowników, jest to nieodwracalna strata dla całego zespołu” - podkreślono.