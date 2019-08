Nastolatek spadł z urwiska. Zmarł w szpitalu

Do tragedii doszło na kieleckiej Kadzielni. Dwóch 14-latków przebywało na tzw. Skałce Geologów. Nagle jeden z nich podszedł na skraj i spadł. Nieprzytomny trafił do szpitala. Nie udało się go uratować.

Do wypadku z udziałem 14-latka doszło na kieleckiej Kadzielni (East News, Fot: Monkpress)

Zdarzenie miało miejsce w piątek przed godziną 19 na kieleckiej Kadzielni. Dwóch nastolatków wspięło się na tzw. Skałkę Geologów. Jeden z nich podszedł do krawędzi urwiska, gdzie najprawdopodobniej chciał usiąść.

Stracił jednak równowagę i spadł - informuje portal faktykieleckie24.pl. Nieprzytomny 14-latek został przewieziony do szpitala. Mimo starań lekarzy nie udało się go uratować.

Funkcjonariusze ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zajścia. Wieczorem na miejscu zdarzenia pracowali policyjni technicy.

Źródło: faktykieleckie24.pl