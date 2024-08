Naraz przyszło 18 rachunków za prąd. Bo licznik był źle zamontowany

Kobieta korzysta z urządzeń pobierających energię tylko co drugi miesiąc, bo pracuje poza granicami Polski w systemie miesięcznym. Spędza więc w domu, jak wyjaśniła w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl, tylko pół roku.

Rozpoczęła się intensywna korespondencja z dostawcą. Spółka wyjaśniała między innymi, że błędy w naliczaniu prądu i zaniżone rachunki dotyczą okresu od marca 2015 do kwietnia 2024 roku .

- To jest kuriozalne - komentuje mieszkanka Konina. Wyjaśnia, że to nie ona podawała zaniżone zużycie prądu, lecz wskazywał je licznik przez 9 lat. - Jak mamy teraz wyliczyć, za co mam zapłacić - pyta.