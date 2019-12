WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Artykuł sponsorowany toyota 25 min. temu Napęd 4x4 a jazda zimą, czyli zalety SUV-ów i terenowych samochodów Toyoty Zima to czas, gdy drogi stają się zdradliwe i śliskie. Grudzień zaś jest miesiącem w którym statystycznie dochodzi do największej liczby stłuczek. Przyczyna jest prosta, zapominamy jak jeździć w zimie, a zwłaszcza - jak jeździć po śniegu. Bardzo wiele zależy od naszego przygotowania i umiejętności. Nie mniejsze znaczenie ma również to, jakim pojazdem będziemy się poruszać. Co oczywiste, jazda w zimowych warunkach jest domeną samochodów z napędem na wszystkie koła, w tym terenowych i SUV-ów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) To właśnie one najlepiej sprawdzą się w zimowych warunkach. Samochody z napędem na cztery koła, nawet na zasypanej śniegiem śliskiej nawierzchni z łatwością zachowują stabilność. Dzięki temu, że moment obrotowy trafia do każdego z kół, szansa na zachowanie przyczepności do nawierzchni jest dwukrotnie większa. Oznacza to również lepsze, czyli stabilniejsze prowadzenie w zakrętach. A podniesione zawieszenie SUV-ów i aut terenowych ułatwia jazdę w głębokim śniegu i pokonywanie przeszkód, które mogą się pod nim kryć. Jaki samochód jest odpowiedni na zimę? Oczywiście ten, który najłatwiej i najbezpieczniej prowadzi się w zimowych warunkach. Każdy, kto zastanawia się, jakie auto należałoby kupić z myślą o jeździe po śliskiej nawierzchni, śniegu i przez zaspy, powinien rozważyć wybór auta, w którym jest dołączany lub stały napęd drugiej osi. Do wyboru mamy zatem niektóre osobowe kombi i sedany, a przede wszystkim wyższe samochody typu SUV, w których stosuje się dołączany automatycznie napęd tylnej osi, a w normalnych warunkach, na przyczepnej nawierzchni, napędzana jest zwykle oś przednia. Pozwala to na większą oszczędność paliwa i poprawę trakcji na nawierzchniach o obniżonej przyczepności. Druga możliwość, to samochody z napędem 4x4, czyli prawdziwe terenówki, oparte na solidnej ramie z napędem przenoszonym na tylną oś lub przednią i tylną, po dołączeniu napędu. W tej grupie znajdziemy zarówno samochody z typowo osobowym nadwoziem, jak również osobowo-towarowe pickupy ze skrzynią ładunkową. Napęd 4x4 - zalety napędu na cztery koła Czy warto wybrać napęd 4x4? Jeżeli często – nie tylko w zimie - zdarza się nam podróżować w trudnych warunkach drogowych i bywa, że poruszamy się nieutwardzonymi szlakami – z pewnością warto wybrać napęd na cztery koła. Przewaga napędu 4x4 nad napędem na jedną oś jest oczywista. Auto z napędem na cztery koła pomaga kierowcy w stabilizacji toru jazdy na pokrytej śniegiem, błotem lub warstwą wody, śliskiej nawierzchni. Napęd 4x4 to także łatwiejszy wyjazd z zaspy, a podwyższone zawieszenie pozwoli z łatwością pokonać zasypane drogi, również te gruntowe. Właśnie z tego powodu SUV-y i samochody są świetnym wyborem dla aktywnie uprawiających sport, np. narciarzy. Podwyższone zawieszenie pozwala nie martwić się możliwością uszkodzenia elementów silnika, układu wydechowego lub podłogi. W połączeniu z napędem na cztery koła, czyni samochody terenowe i SUV-y idealnym i pewnym rozwiązaniem w zimowych warunkach jazdy. Auta SUV i terenowe Toyoty, które nie zawiodą Cię zimą W ofercie japońskiej marki Toyota znajdziemy niezawodne i solidne, a przede wszystkim sprawne w poruszaniu się po śliskich i grząskich nawierzchniach, samochody terenowe i SUV-y. Myśląc o autach typu SUV, na pierwszym miejscu należy wymienić model, który zapoczątkował w 1994 roku segment kompaktowych SUV-ów - Toyotę RAV4, czyli „Recreational Activity Vehicle 4x4”. Współczesna Toyota RAV4 urosła, a w wersji hybrydowej łączy w sobie wspomniane wyżej zalety SUV-a z napędem na wszystkie koła oraz niezwykle wydajnym i ekologicznym, spalinowo-elektrycznym napędem hybrydowym. Prawdziwą legendą obrosły przez lata terenowe Toyoty, na czele z modelem Land Cruiser, który już od prawie 70 lat jeździ po drogach i najtrudniejszych bezdrożach całego świata. Zastosowany w nim stały napęd 4x4 poradzi sobie nie tylko ze śniegiem, ale i w wielu innych, trudnych warunkach. To pełnokrwisty samochód terenowy z blokadami mechanizmów różnicowych, zdolny również do jazdy w najcięższym terenie. Auto z powodzeniem startuje w wyjątkowo wymagającym Rajdzie Dakar, gdzie regularnie wygrywa w swojej klasie. Spokrewnioną z Land Cruiserem terenówką, również zbudowaną na ramie i dysponującą dołączanym napędem 4x4 jest Toyota Hilux. Samochód zyskał opinię niezniszczalnego, co potwierdzono w programie Top Gear, topiąc auto w oceanie, zrzucając z dachu wysokiego budynku czy miażdżąc maszyną wyburzającą. Po wszystkich tych próbach Hilux wciąż odpalał i był zdolny do kontynuowania jazdy. A na początku tego roku zmodyfikowana Toyota Hilux dała japońskiemu producentowi zwycięstwo w Rajdzie Dakar. Toyota RAV4 Najlepiej w zimowych warunkach sprawdzi się Toyota RAV4 Hybrid z napędem 4x4, której sercem jest oszczędny, benzynowy silnik 2.5, sprzężony z dwiema jednostkami elektrycznymi. Łączna moc takiego układu to 222 KM. Choć jest to sporych rozmiarów rodzinne auto o podwyższonym nadwoziu, zdolne przyspieszać do 100 km/h w 8,1 s w wersji 4x4, jego zużycie paliwa i emisja spalin są na zaskakująco niskim poziomie. Oficjalne dane producenta, oparte na testach WLTP, wskazują, że RAV4 Hybrid zużywa średnio od 5,5 l/100 km. Nowa Toyota RAV4 2019 to również samochód wszechstronny. Sprawdzi się zarówno jako auto rodzinne, jak i firmowe. Zaletą jest również wysoka wartość rezydualna i niezawodność, wynikająca m. in z trwałości hybrydowego napędu. To wynik ponad 20 lat doświadczeń Toyoty w budowie hybryd. Po stronie zalet modelu RAV4 można wymienić także dostępny w standardzie pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 2. generacji oraz bogate wyposażenie. Jest oszczędna, dynamiczna i łatwa w serwisowaniu, ma niskie koszty posiadania i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wymiary nowej Toyoty RAV4 są zapowiedzią sporej przestrzeni we wnętrzu. Nowy model ma 4 600 mm długości i rozstaw osi 2 690 mm. Szerokość nadwozia to 1 885 mm, a wysokość – 1 685 mm. Efektem jest przestronne wnętrze i 580-litrowy bagażnik. Promocyjna cena nowej Toyoty RAV4 to 100 900 zł za najtańszą wersję z przednim napędem i benzynowym silnikiem 2.0 o mocy 173 KM. Cena nowej Toyoty RAV4 w wersji Hybrid z napędem 4x4 zaczyna się aktualnie od 144 900 zł. W takiej kwocie otrzymujemy systemy bezpieczeństwa czynnego, klimatyzację automatyczną, asystenta pasa ruchu czy tempomat adaptacyjny. materiały partnera Podziel się Toyota Land Cruiser Aktualna wersja Land Cruisera 150 zadebiutowała we wrześniu 2017 roku na targach we Frankfurcie. Samochód jest oferowany m.in. w Europie, Azji i Australii, a na naszym rynku napędza go 2,8-litrowy turbodiesel D-4D z serii Global Diesel o mocy 177 KM. Napęd 4x4 wyposażono w reduktor i blokadę centralnego mechanizmu różnicowego, zwiększające skuteczność w trudnym terenie. Toyota Land Cruiser 2019 łączy luksusowe wyposażenie z tradycyjną dla tego modelu trwałością, niezawodnością i możliwościami terenowymi, wzmocnionymi przez zaawansowane systemy wspomagające mniej doświadczonych w terenowej jeździe kierowców. Wśród nich znajdziemy system zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu - Multi-terrain Select, Multi-terrain Monitor z 4 kamerami wyświetlającymi na ekranie obraz otoczenia samochodu, monitor pokazujący kąt przechyłu nadwozia, układ zmiennej sztywności stabilizatorów w terenie, system Crawl Control utrzymujący stałą prędkość w terenie, system wspomagający zjazd ze wzniesienia i pokonywanie podjazdów oraz aktywną kontrolą trakcji. Dane techniczne Toyoty Land Cruiser są imponujące. Samochód może pokonywać wzniesienia o nachyleniu 42 stopni i trawersować wzniesienie o bocznym nachyleniu 42 stopni. Kąt natarcia to 31 stopni, kąt rampowy 22 stopnie dla wersji 5-drzwiowej i 25 stopni dla wersji 3-drzwiowej, a kąt zejścia - odpowiednio 25 i 26 stopni - w zależności od rodzaju nadwozia. Głębokość brodzenia to aż 70 cm. Wymiary nowej Toyoty Land Cruiser są również potężne. Długość jej nadwozia to 4840 mm w modelu 5-drzwiowym i 4565 mm w modelu 3-drzwiowym. Mimo to samochód jest łatwy w manewrowaniu, z minimalnym promieniem skrętu wynoszącym zaledwie 5,8 metra (5,2 metra dla modelu 3-drzwiowego). Wysokość nadwozia wynosi 1890 mm, a szerokość to 1885 mm. Rozstaw osi w dłużej wersji to 2790 mm i 2450 w krótszej. Wersja 5-drzwiowa ma także większy o 10 mm prześwit, łącznie 220 mm. Cena nowej Toyoty Land Cruiser 2019 to 189 000 zł za 3-drzwiową odmianę w wersji wyposażenia Prado. Cennik odmiany 5-drzwiowej zaczyna się od 199 000 zł. materiały partnera Podziel się Toyota Hilux Nowa Toyota Hilux 2019 to pickup z podwójną, 5-osobową kabiną. Pod maską znajdziemy wysokoprężny motor o pojemności 2,4 l, łączony z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. W każdej wersji samochód jest dostępny z napędem 4x4. Ale w Polsce kupimy również Toyotę Hilux w wersji Arctic Trucks. Islandczycy przygotowali pakiety techniczne i stylistyczne dla kilku modeli Toyoty, w tym nowego Hiluxa 2019. Zamówić można modyfikacje zawieszenia, lift nadwozia i poszerzenia błotników, by pomieściły większe koła AT. Całość uzupełniają nowe felgi, chlapacze ze znakiem „Arctic Trucks”, dodatkowe stopnie ułatwiające zajmowanie miejsc w samochodzie oraz takie dodatki jak specjalistyczne klucze do kół czy kalibrator prędkościomierza. Przygotowanie Toyoty Hilux Arctic Trucks kosztuje 38,5 tysiąca złotych netto. Wymiary nowej Toyoty Hilux 2019 w wersji z podwójną kabiną to 5330 mm długości, rozstaw osi 3085 mm, szerokość 1855 mm i wysokość 1815 mm. Obszerna skrzynia ładunkowa tego pickupa ma długość 1555 mm, szerokość 1540 mm i wysokość 480 mm. Cennik Hiluxa otwiera cena 123 700 zł za wersję ze 150-konnym silnikiem D-4D i oczywiście napędem 4x4. Więcej na temat terenowych samochodów Toyoty i SUVów z napędem 4x4 można znaleźć na stronie: https://www.toyota.pl/new-cars/samochody-suv-terenowe